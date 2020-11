Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in einer Dürener Tanzschule

Bild-Infos

Download

DürenDüren (ots)

Am Sonntagmorgen um 01:00 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brand in einer Tanzschule an der Fritz Erler Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Düren schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster an der Straßenseite. Unmittelbar wurde das Feuer durch Trupps unter Atemschutz im Innenangriff bekämpft. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das direkte Eingreifen führte dazu, dass der im Umkleideraum entstandene Brand auf den vorgefundenen Bereich eingegrenzt werden konnte. Durch das Feuer war jedoch eine starke Verrauchung der angrenzenden Räume entstanden. Hier wurde durch die Feuerwehr mit mehreren Lüftern eine umfangreiche Belüftung durchgeführt. Verletzt wurde bei diesem Ereignis niemand. Die Feuerwehr Düren war mit der hauptamtlichen Wache, dem Löschzug Mitte, der Löschgruppe Birkesdorf und dem Führungsdienst mit 31 Einsatzkräften und die Polizei ca. 1,5 Stunden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düren

Telefon: 02421 9769-1114

E-Mail: feuerwehr-einsatz-organisation@dueren.de

https://www.feuerwehr-dueren.com/

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell