FW Düren: Am 10. September wird gewarnt

Düren (ots)

Auch die Feuerwehr der Stadt Düren beteiligt sich am bundesweiten Warntag am 10. September mit einer Probealarmierung über Warnfahrzeuge ab 11 Uhr in ausgewählten Stadtgebieten. Dabei fahren mehrere Warnfahrzeuge mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h eine vordefinierte Strecke ab und spielen eine automatische Bandansage per Lautsprecheranlage ab. Hierzu wird ein Schadenszenario im Ortsteil Birkesdorf angenommen. Die durch das Ereignis entstandene Schadstoffwolke zieht in Richtung Hoven, sodass Birkesdorf und Hoven komplett gewarnt werden müssen. Zusätzlich wird die WarnApp "NINA" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) getestet. Der Warntag soll die Bevölkerung daran erinnern, wie wichtig es ist, sich mit Warnungen auszukennen und welches Verhalten im Ernstfall richtig ist, um sich zu schützen. Der bundesweite Warntag wird jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.warnung.nrw oder am Warntag auf www.feuerwehr-dueren.com

In Düren wird die Bevölkerung nicht über Sirenen als Wecksignal gewarnt. Die Warnung erfolgt durch gezielte Handlungsanweisungen über Lautsprecherfahrzeuge in Kombination mit der WarnApp NINA.

Ihre Mithilfe ist gefragt. Bitte melden Sie uns zurück, was Ihrer Meinung gut und was Ihrer Meinung schlecht geklappt hat per Mail über info@feuerwehr-dueren.com

