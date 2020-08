FW Düren: Zimmerbrand mit zwei Verletzten in der Nordstadt

Feuerwehr Düren

Am Dienstagabend (04.08.20) ist es in der Dürener Nordstadt zu einem Zimmerbrand gekommen. Der Brand war in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Durch die rasche Vornahme eines Löschrohres konnte schlimmeres verhindert werden. Die beiden Bewohner konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung gebracht und durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Sie wurden im Anschluss zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die Feuerwehr wurde bereits in der Frühphase des Einsatzes ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Hierdurch konnte eine Ausbreitung des Brandrauchs in die darüber liegenden Wohnungen und den Treppenraum verhindert werden. Die Wohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

