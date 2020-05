Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand eines Gartenhauses in Düren

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Düren zu einem brennenden Gartenhaus in die Distelratherstrße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Das Dach des Gartenhauses brannte in voller Ausdehnung. Der Brand konnte mit drei Löschrohren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurden keine Personen verletzt, die Einsatzstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düren

Telefon: 02421 9769-1114

E-Mail: feuerwehr-einsatz-organisation@dueren.de

https://www.feuerwehr-dueren.com/

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell