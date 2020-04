Feuerwehr Düren

FW Düren: Waldbrand im "Burgauer Wald" !

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Düren zu einem Waldbrand an der Kreuzauer Straße alarmiert. Bereits beim Eintreffen konnte dieser bestätigt werden. Das Stichwort wurde umgehend erhöht und somit weitere Kräfte zur Einsatzstelle beordert. Sofort wurde ein massiver Löscheinsatz mit mehreren Rohren eingeleitet. Eine grösserer Haufen von Astwerk und Stämmen stand in Vollbrand. Ein Übergreifen auf die Umgebung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach Ablöschen der Flammen waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Im Einsatz waren neben der hauptamtlichen Wache, der Löschzug Mitte, der Löschzug 4 (LG Berzbuir, LG Lendersdorf, LG Niederau) und die Löschgruppe Derichsweiler.Insgesamt rund 80 Einsatzkräfte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düren

Telefon: 02421 9769-1114

E-Mail: feuerwehr-einsatz-organisation@dueren.de

https://www.feuerwehr-dueren.com/

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell