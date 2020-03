Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer in alter Lagerstätte

Düren

Gegen 14:25 Uhr wurde die Feuerwehr zum zweiten Brand am heutigen Tag alarmiert. Hierbei handelte es sich um einen Brand in einem leer stehenden Lagergebäude in der Nähe des Dürener Bahnhofes. Bei Eintreffen drang bereits Rauch aus einer Öffnung im ersten Obergeschoss. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und es wurde niemand verletzt. Auch hier wurden die hauptamtlichen Kräfte durch Kräfte des ehrenamtlichen Wehrteils (Löschzug Mitte, Löschgruppe Birkesdorf und Führungsunterstützungsgruppe) unterstützt.

