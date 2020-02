Feuerwehr Düren

FW Düren: Sturmtief Viktoria beschäftigt die Feuerwehr der Stadt Düren

Erneut wurde die Feuerwehr Düren durch ein Sturmtief gefordert. Nach Sturmtief Sabine gab es auch bei Sturmtief Viktoria unwetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet. Ab dem Sonntagnachmittag wurden vermehrt Einsätze gemeldet und in Folge dessen die Unwetterzentrale in der Hauptwache besetzt. Der Löschzug Mitte und die Löschgruppen Birkesdorf, Gürzenich und Birgel wurden in den Einsatz gebracht. Umgestürzte Bäume mussten von Häusern, PKWs und Straßen beseitigt werden. Weiterhin gab es mehrere Einsätze wegen loser Dachziegel bzw. Dacheindeckungen, die auf Gehwege und Straßen zu stürzen drohten. Zwischen 16:00 h und 22:30 h wurden insgesamt 34 Einsätze mit 65 Einsatzkräften bearbeitet. Verletzt wurde niemand. Auch heute musste das "Tagesgeschäft" weiter beachtet werden. Während der Sturmeinsätze rückte die Feuerwehr auch noch zu einem Brandeinsatz und einem Brandmeldealarm aus.

