Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall mit schwerverletzten

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am frühen Morgen ist es auf der B56n Höhe Binsfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Eine Fahrerin musste durch die Feuerwehr mittels technischen Geräts aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen. Zwei Personen mussten in umliegende Kliniken transportiert werden, sie wurden aufgrund des Unfallhergangs durch den Notarzt als schwerverletzt eingestuft.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düren

Telefon: 02421 9769-1114

E-Mail: feuerwehr-einsatz-organisation@dueren.de

https://www.feuerwehr-dueren.com/

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell