FW Düren: Person eingeklemmt in Maschine

Düren (ots)

Der Rettungsleitstelle wurde am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr eine eingeklemmte Person in einer Maschine gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Düren stellten vor Ort fest, dass eine Mitarbeiterin der Firma mit der Hand in einer Maschine eingeklemmt war. Die weibliche Person wurde notärztlich versorgt. Parallel wurde die Öffnung der Maschine durch betriebseigenen Techniker eingeleitet. Die Person konnte nach kurzer Zeit aus ihrer misslichen Lage gerettet werden. Sie wurde mit leichten Quetschungen an der Hand in ein Krankenhaus befördert. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Eingesetzt waren insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadt Düren.

