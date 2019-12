Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuerschein weil ein Sendemast brannte

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

In der Nacht zum Freitag ist die Feuerwehr Düren einem unklaren Feuerschein alarmiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr in der Brückenstraße brannte an einem ca. 25 Meter Telekommunikationsmast die kompletten Kabelstränge in ganzer Höhe. Der umliegende Bereich wurde von der Polizei geräumt und abgesperrt werden, da anfänglich die Folgen und Ausdehnung nicht absehbar waren. Die Feuerwehr löschte das Feuer und schützte mit einem Wasserwerfer das danebenstehende Technikhaus. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düren

Telefon: 02421 9769-1114

E-Mail: feuerwehr-einsatz-organisation@dueren.de

https://www.feuerwehr-dueren.com/

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell