FW Düren: Kellerbrand mit fünfzehn Verletzten in Düren

Düren (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Düren kam es zu einem Kellerbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum bereits stark verraucht. Der Brandherd wurde zügig lokalisiert und von Feuerwehrleuten unter Atemschutz abgelöscht. Mehrere Bewohner des Hauses liefen bei Eintreffen der Feuerwehr durch den verrauchten Treppenraum ins Freie um sich zu retten. Weitere Bewohner befanden sich außerhalb des Gebäudes. Es wurden 15 Personen (6 Kinder) mit Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz verletzt. Die vor Ort befindlichen Bewohner wurden durch Feuerwehrangehörige betreut. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Einsatzstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt.

