FW Düren: Fahrzeugbrand auf Autobahn 4 bei Langerwehe in Fahrtrichtung Aachen

Am heutigen Morgen gegen 8:30 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 4 in Höhe der Ausfahrt Langerwehe. Zahlreiche Anrufer meldeten einen Vollbrand eines Transporters mit Anhänger. Bereits auf der Anfahrt forderte die Feuerwehr Düren, aufgrund der starken Rauchentwicklung, die Feuerwehr Langerwehe zur Unterstützung an. Mit insgesamt 25 Einsatzkräften konnte das in Vollbrand stehende Gespann aus Zugmaschine und Auflieger zügig abgelöscht werden. Während des Einsatzes mussten 2 Fahrspuren in Richtung Aachen gesperrt werden. Dies sorgte im Berufsverkehr für Verkehrsbehinderungen.

