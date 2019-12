Feuerwehr Düren

FW Düren: Person im "Burgauer Weiher"

Düren

Die Feuerwehr Düren wurde in den frühen Abendstunden zu einem Einsatz mit dem Stichwort "Person im Wasser" gerufen. Durch aufmerksame Passanten wurde die Person schnell lokalisiert. Ein Feuerwehrmann, der sich bereits auf Anfahrt mit einem "Überlebensanzug" ausgerüstet hatte, konnte die Person schnell erreichen und sichern. Die anschließende Rettung aus dem Wasser verlief reibungslos. So das die bereits deutliche unterkühlte Person, schnell an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Wie es zu dem Unfall kam, ist zurzeit unklar.

