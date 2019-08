Feuerwehr Düren

FW Düren: Maßnahmen am Burgauer Weiher gehen weiter

Die am Dienstag den 20.08 begonnenen Maßnahmen, um ein Umkippen des Burgauer Weihers zu verhindern, gehen weiter. Am Freitagabend und heute Vormittag wurden erneut Einheiten der THW Ortsverbände aus Düren und Simmerath tätig und pumpten Wasser aus dem Weiher heraus. Die ganze Zeit über lief Frischwasser über eine aus dem Mühlenteich kommende Leitung nach. Seit heute Vormittag ist ebenfalls die Feuerwehr unterstützend am Burgauer Weiher tätig. Sie unterstützt dabei Frischwasser aus dem Wasserrohrnetz einzuleiten. Zur Bereitstellung des Wassers fanden im Vorfeld Absprachen mit den Leitungspartnern Düren statt. Voraussichtlich wird die Feuerwehr auch am morgigen Sonntag Frischwasser zuführen.

