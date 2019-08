Feuerwehr Düren

FW Düren: Burgauer Weiher droht umzukippen.

Düren (ots)

Dem Burgauer Weiher in Düren droht eine biologische Katastrophe. Durch verschiedene Umstände ist das biologische Klima im Burgauer Weiher aus den Fugen geraten. Zurzeit versuchen Kräfte des Technischen Hilfswerk die Schäden so gering wie möglich zu halten. Am gestrigen Dienstag wurde der Verwaltungsstab auf den Plan gerufen um ein mögliches "umkippen" des Gewässers zu verhindern. Nach ausgiebiger Prüfung durch verschiedene Ämter wurde beschlossen, die Qualität des Gewässers durch umpumpen zu verbessern. Das THW der OV Düren und Simmerath sind zur Stunde vor Ort um einen Wasseraustausch zu realisieren. Wie lange der Einsatz andauern wird, steht zur Stunde noch nicht fest.

