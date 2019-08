Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und mehreren verletzten

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am Morgen kam es im Bereich der Eisenbahnstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. An dem Unfall waren fünf Personen beteiligt, zwei davon waren schwer verletzt. Eine der schwerverletzten Personen musste durch die Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräts, aus einem der Fahrzeuge befreit werden. Die übrigen drei Personen waren leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt, auch ein Rettungshubschrauber befand sich an der Einsatzstelle. Nach der medizinischen Erstversorgung und technischen Rettung wurden alle Personen zur weiteren Versorgung den umliegenden Kliniken zugeführt. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen war der Bereich um die Unfallstelle sowie die Kreuzung zur Josef-Schregel-Str. voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Düren

Telefon: 02421 9769-1114

E-Mail: feuerwehr-einsatz-organisation@dueren.de

https://www.feuerwehr-dueren.com/

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell