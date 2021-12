DPolG Bayern

DPolG Bayern: Charity on Snow - Meet&Greet zu gewinnen Weltklasse-Snowboarderin unterstützt DPolG-Stiftung

München (ots)

Die zweifache Weltcup-Gewinnerin und Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Ramona Hofmeister ist dieses Jahr Spendenbotschafterin zu Gunsten der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG).

Der Bezirksverband Unterfranken der DPolG schafft es Jahr für Jahr, prominente Sportler für die gute Sache zu gewinnen. Nach Rennrodler Georg Hackl 2017, Biathletin Magdalena Neuner 2018, dem FC Bayern 2019, dem DFB und den Würzburger Kickers 2020, ist nun die 25jährige Snowboarderin das prominente Gesicht der Spendenaktion.

Noch bis zum 6. Januar 2022 kann jeder zu Gunsten der DPolG-Stiftung spenden und hat dadurch die Chance, einen tollen Preis zu gewinnen. Unter allen Spendern wird verlost: ein Ski-/Snowboard-Wochenende für zwei Personen zum Weltcup am 18.-20. März 2022 in Berchtesgaden inklusive Hotel und Eintrittskarten, sowie einem Meet&Greet mit Ramona Hofmeister, ein handsigniertes Snowboard von Ftwo, ein hochwertiges Geschenkset von Bioteaque oder eines von 30 Geschenkpaketen, individuell bestückt u.a. mit Multifunktionstüchern von HAD, designed von Ramona Hof-meister, High-Tech-Sportbekleidung von Craft Sportswear, innovativen Skihandschuhen von Seiz und hochwertigen Koffern/Rucksäcken von travelite.

"Die Polizei - Dein Freund und Helfer!" Dieses Motto ist allseits bekannt und kann von jedem in Anspruch genommen werden. Aber auch Polizisten, Justizbeamte, Berufsfeuerwehrleute und Sanitäter sind Menschen wie Du und ich und brauchen auch selbst Freunde und Helfer. Genau hier setzt das Engagement der DPolG-Stiftung an. Diese konnte im Jahr 2021 ihre Wohnungen und Bungalows aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht vermieten und somit keine Einnahmen erzielen. "Gleichzeitig ist aber die Zahl der Stiftungsfälle gestiegen", so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Berend Jochem. "Steigende Fälle von Polizeibeamtinnen und -beamte die im Dienst verletzt wurden, aber auch Kolleginnen und Kollegen die durch die Hochwasserkatastrophe geschädigt wurden und denen wir gerne einen Aufenthalt in den Stiftungshäusern ermöglichen würden. Ich danke Ramona Hofmeister und dem Bezirks-vorsitzenden der DPolG Unterfranken, Thorsten Grimm, für dieses Engagement und natürlich allen die Spenden", so Berend Jochem.

Jede Spende, egal in welcher Höhe, die auf das Konto eingezahlt wird, kommt in die Verlosung. Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft Sparda Bank München eG IBAN: DE70 70090500 0001999 990 BIC: GENODEF1S04 Verwendungszweck: "CHARITY ON SNOW" + Kontaktdaten (Adresse/Telefon) Teilnahmeschluss ist der 6. Januar 2022.

