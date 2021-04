DPolG Bayern: DPolG Bayern fordert "Keine Zuschauer bei EM-Spielen in München"

DPolG Bayern

München (ots)

Bis zum 19. April 2021 muss der Deutsche Fußball-Bund der UEFA verschiedene Konzepte zur Einbindung von Zuschauern bei den vier geplanten EM-Spielen in München vorlegen. Im Interview mit der BILD-Zeitung stellt der stellv. Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bayern, Jürgen Ascherl, klar: "Aufgrund der jetzigen Infektionslage sind wir gegen EM-Spiele mit Zuschauern in München."

Im Interview mit der Zeitung sagte Ascherl weiter: "Unsere Kolleginnen und Kollegen sind durch Corona einsatzmäßig extrem ausgelastet, manche sind jedes Wochenende wegen Corona-Demos im Einsatz. Und jetzt sollen EM-Spiele mit Zuschauern stattfinden? Viele meiner Kollegen verstehen da die Welt nicht mehr."

Zudem müssten Polizistinnen und Polizisten zur Europameisterschaft mit Urlaubssperren rechnen.

