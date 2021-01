DPolG Bayern

DPolG Bayern: Bundeskongress der Deutschen Polizeigewerkschaft - Bayerischer DPolG-Vize Thorsten Grimm in Bundesleitung gewählt

München (ots)

Thorsten Grimm, Stellvertretender Vorsitzender des bayerischen Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), wurde von den Delegierten des DPolG-Bundeskongresses aus sieben Bewerbern mit dem besten Stimmenergebnis (82 Prozent) zu einem der vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Das Ergebnis der über den Jahreswechsel durchgeführten Briefwahlen wurde heute beim virtuellen Bundeskongress bekannt gegeben. "Mit meiner Wahl in die Bundesleitung wird die bewährte bayerische Sicherheitspolitik künftig in die Gewerkschaftsarbeit auf Bundesebene einfließen", betont Grimm.

Der nun in die Bundesleitung gewählte 40-jährige Polizeioberkommissar Thorsten Grimm aus Schwebheim in Unterfranken läutet in diesem Gremium auch einen Generationswechsel ein.

Darüber hinaus gehört der DPolG Landesvorsitzende und Polizeihauptkommissar Jürgen Köhnlein (51) aus Kulmbach weiterhin dem Bundesvorstand an. "Die DPolG Bayern als der mitgliederstärkste Landesverband hat damit in den zwei höchsten Gewerkschaftsgremien Bundesleitung und -vorstand jeweils Sitz und Stimme", freut sich Köhnlein.

Rainer Wendt setzte sich gegen die Gegenkandidatin Kirsten Lühmann durch und wurde als DPolG Bundesvorsitzender wiedergewählt.

