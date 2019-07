DPolG Bayern

DPolG Bayern: Einladung Presse- und Fototermin DPolG stellt "Anti-Gaffer-Aufkleber" vor

München (ots)

Das Video von der A6 wurde im Internet und den sozialen Netzwerken tausendfach geliked und geteilt: Polizeidirektor Stefan Pfeiffer, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Feucht, hat Gaffer bei einem tödlichen Unfall zur Rede gestellt. Das Leid anderer Menschen mit dem Smartphone festhalten und in den sozialen Netzwerken verbreiten - diese Unsitte kommt täglich auf den bayerischen Autobahnen vor.

Um das Thema auch weiterhin in der Öffentlichkeit präsent zu halten, hat die DPolG Bayern einen Autoaufkleber gestaltet. Den aller ersten werden Stefan Pfeiffer und DPolG-Landesvorsitzender Rainer Nachtigall am

29. Juli 2019 um 13 Uhr vor der DPolG-Landesgeschäftsstelle, Orleansstraße 4, 81669 München

auf einem Gewerkschaftsfahrzeug anbringen. Der Termin ist insbesondere für Fotografen und TV-Teams geeignet. Im Anschluss besteht für TV und Radio die Möglichkeit für Einzelinterviews. Zudem stellen wir für Ihre Leser, Zuseher und Zuhörer ein Kontingent an Aufklebern zur Verfügung. Für eine bessere Planung bitten wir um Rückmeldung, ob Sie an dem Termin teilnehmen und ob und wie viele Aufkleber Sie benötigen. Bitte per Email an unseren Pressereferenten Markus Haiß unter markus.haiss@dpolg-bayern.de Parkplätze stehen rund 600 Meter beim V-Markt in der Balanstraße zur Verfügung, direkt vor der Landesgeschäftsstelle gibt es leider keine Parkmöglichkeiten.

