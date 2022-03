Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Feuer im Keller eines Rohbaus

Bad Honnef, Kirchstraße, 18.03.2022, 11:28 Uhr (ots)

Kurz vor Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Kellerbrand in die Kirchstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Heizlüfter, der für die Baumaßnahmen genutzt wurde, in Brand geraten war. Da sich das Feuer auf dieses Gerät beschränkte, konnte es mit Hilfe eines Kleinlöschgerätes gelöscht werden. Eine weitere Ausbreitung der Flammen wurde so verhindert. Im Keller hatte sich massiv Rauch gesammelt. Nachdem eine Abluftöffnung geschaffen wurde, konnte der Rauch mit Hilfe eines Überdrucklüfters aus dem Gebäude gedrückt werden. Nach gut einer Stunde war somit der Einsatz für die Feuerwehr beendet und der die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Insgesamt befanden sich 34 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Einheiten Bad Honnef, Rhöndorf und des Tagesalarms der Stadt im Einsatz. Zusätzlich zwei Kräfte des Rettungsdienstes und 3 Kräfte der Polizei. Einsatzleitung durch BOI Martin Piederstorfer.

