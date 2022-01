Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Zugmaschine eines LKW brannte aus

Bad Honnef, BAB3>K, 04.01.2022, 11:12 Uhr (ots)

Zu einem Brand eines LKW kam es am Dienstagvormittag auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln, kurz hinter dem Parkplatz Logebach. Das Fahrzeug brannte dabei vollständig aus. Da der LKW mit Schüttgut geladen war, griffen die Flammen nicht auf die Ladung über. Der Fahrer blieb bei dem Unglück unverletzt. Die Einsatzkräfte gingen mit zwei C-Rohren gegen die Flammen vor und konnten diese schnell eindämmen. Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. Austretende Betriebsstoffe des Fahrzeuges wurden parallel aufgefangen. Gegen 13 Uhr wurde der Einsatz offiziell für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei übergeben. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Einheit Aegidienberg und des Tagesalarms der Stadt im Einsatz. Zur Unterstützung wurde von der Feuerwehr Königswinter aus dem Löschzug Oelberg der TW14000 angefordert. Einsatzleitung durch StBI Frank Brodeßer.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef, übermittelt durch news aktuell