FW Bad Honnef: Dachstuhl in Vollbrand

Bad Honnef, Gartenstraße, 27.12.2021, 03:13 Uhr (ots)

Um 03:13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Dachstuhlbrand in die Gartenstraße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Personen befanden sich keine mehr im Gebäude. Sofort wurde ein massiver Außenangriff aufgebaut. Aus 2 C-Rohren, 1 B-Rohr und dem Wenderohr der Drehleiter wurde das Feuer bekämpft. Zusätzlich ging ein Angriffstrupp unter Atemschutz in den Innenangriff. Insgesamt wurden 7 Trupps unter Atemschutz im Innenangriff eingesetzt. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle und die Einsatzkräfte nahmen die Nachlöscharbeiten auf. Dabei musste auch der Rest der Dachhaut geöffnet werden. Die Suche nach den Glutnestern gestaltete sich sehr schwierig und zog sich bis in den Morgen. Nach insgesamt 6,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte aller Bad Honnefer Einheiten der Feuerwehr im Einsatz. Zusätzlich ein Rettungswagen und der Betreuungsdienst des DRK Siebengebirge, der die Verpflegung der Einsatzkräfte übernahm. Einsatzleitung durch StBI Frank Brodeßer.

