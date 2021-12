Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Ein Adventskranz geriet in Brand

Bad Honnef, Flossweg, 25.12.2021, 01:42 Uhr (ots)

Um 01:42 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Gebäudebrand gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte zwar eine Rauchentwicklung erkannt werden, aber kein offenes Feuer. In einer Wohnung im 1.OG eines Mehrfamilienhauses war ein Adventskranz in Brand geraten. Die Bewohner konnten noch einen ersten Löschversuch mit einem Pulverlöscher unternehmen, der auch Erfolg zeigte. Sie verließen daraufhin die Wohnung und brachten sich vor dem Rauch in Sicherheit. Die Einsatzkräfte erkundeten unter Atemschutz die Wohnung und nahmen Nachlöscharbeiten vor. Danach wurde ein Überdrucklüfter in Stellung gebracht und die Wohnung so vom Rauch befreit. Die Wohnung blieb dabei bewohnbar. Der anwesende Rettungsdienst sichtete die Bewohner, diese konnten aber vor Ort verbleiben. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef war mit dem Löschzug Bad Honnef und dem ELW aus Rhöndorf vor Ort. Insgesamt 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 2 des Rettungsdienstes und 3 der Polizei waren vor Ort. Einsatzleitung durch Brandoberinspektor Alexander Schwarz.

