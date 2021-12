FW Bad Honnef: Geldautomat gesprengt / Sachschaden an benachbartem Gebäude

Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

Bad Honnef, Rottbitzer Straße, 09.12.2021, 02:10 Uhr (ots)

Um 02:10 Uhr am Donnerstagmorgen wurden der Löschzug Aegidienberg, der Einsatzleitwagen aus Rhöndorf und der Führungsdienst auf die Rottbitzer Straße alarmiert. Gemeldet wurde ein gesprengter Geldautomat. Das bestätigte sich vor Ort. Der freistehende Geldautomat wurde dabei schwer beschädigt, auch Fensterscheiben eines benachbarten Gebäudes gingen zu Bruch. Feuer brach keines aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Einsatzstelle und stellten sofort den Brandschutz sicher. Dabei mussten sie sehr zurückhaltend vorgehen, da nicht sicher war, ob noch Sprengmittel vor Ort waren. Dies wurde aber sehr bald von der Polizei kontrolliert. Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle für die Polizei ausgeleuchtet. Die Rottbitzer Straße, in deren unmittelbarer Nachbarschaft der Geldautomat steht, musste in der Nacht für die Aufnahme des Vorfalls gesperrt werden. Erst am frühen Morgen wurde die Sperrung durch die Polizei wieder aufgehoben und der Einsatz beendet. Im Einsatz waren insgesamt etwa 20 Kräfte der Feuerwehr Bad Honnef und die Polizei.

