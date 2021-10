Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Sturmtief "Ignatz" richtet Schäden an

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bad Honnef, Stadtgebiet (ots)

Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Sturmwarnung für Bad Honnef veröffentlicht. Passend dazu traten ab etwa 4 Uhr morgens massive Sturmböen auf, die die ersten Bäume umfallen ließen. Um 4:12 Uhr wurde der Löschzug Aegidienberg zum ersten Einsatz in die Ölbergstraße gerufen. Hier war ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Im weiteren Tagesverlauf entstanden für die Feuerwehr Bad Honnef insgesamt 10 Einsatzstellen in Aegidienberg und Honnef Tal. Auf der B42 Fahrtrichtung Rheinlandpfalz fielen zwei Bäume auf die rechte Fahrspur. Ein PKW konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem Baum. Es entstand Sachschaden, der Rettungsdienst war im Einsatz. Um 09.34 Uhr kam es zur letzten Alarmierung. Ein Baum war auf die Gleise der Linie 66 zwischen dem Spitzenbach und Rhöndorf gefallen. Dabei wurde die Oberleitung leicht beschädigt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum und übergab die Einsatzstelle an die Stadtwerke Bonn. Die 10 Einsätze wurden von insgesamt 23 Einsatzkräften abgearbeitet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef, übermittelt durch news aktuell