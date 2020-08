Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Erneutes Unwetter mit vielen Einsätzen

Bad Honnef, Stadtgebiet (ots)

Erneut hat ein Gewitter mit Starkregen das Siebengebirge getroffen. Um 17:29 Uhr wurde die Führungsstelle der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef besetzt, der Stab übernahm somit die Disposition der Einsätze für das Stadtgebiet selber. Sehr schnell trafen die ersten Einsätze ein. Dabei handelte es sich meistens um vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. So mussten die Einsatzkräfte um 18:19 Uhr erneut (wie beim letzten Unwetter) die Abfahrt Bad Honnef (Bahnhof) der B42 aus Richtung Königswinter kommend kurzzeitig sperren, um das angesammelte Wasser abzupumpen. Im Gewerbegebiet "Dachsberg" trat um 17:49 Uhr massiv Wasser in die Fertigungshalle eines Unternehmens ein. Die vorhandenen Pumpen wurden durch die Einsatzkräfte unterstützt. Die "Giradetallee" war erneut der Ort mehrerer Einsätze. Keller und Garagen waren vollgelaufen, auf der Straße hatte das Wasser Gullideckel ausgehoben. Um 18:06 Uhr wurde "Im Grünen Winkel" ein Blitzschlag in einem Baum gemeldet. Zum Glück blieb dieser ohne Folgen. Auch in der "Wittichenauer Straße" trat um 18:50 Uhr Wasser in eine Halle eines Gewerbebetriebes ein. Auch hier wurde mit Personal und Material unterstützt. 76 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef unter der Einsatzleitung von StBI Frank Brodesser arbeiteten insgesamt 29 Einsatzstellen ab. Einsatzende war gegen 22:30 Uhr. Das DRK Bad Honnef versorgte die Einsatzkräfte der Feuerwehr erneut mit Getränken und warmer Verpflegung.

