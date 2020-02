Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Sturmtief "Sabine" weniger schlimm, als befürchtet

Bad Honnef, 10.02.2020 (ots)

Gegen Abend des Sonntags 09.02.2020 nahm die Intensität des angekündigten Sturmtiefs "Sabine" deutlich zu. Glücklicherweise blieben die Auswirkung aber deutlich hinter den Befürchtungen zurück. Um 22.28 Uhr erreicht die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef der erste Einsatz. Auf der Himberger Straße waren Bäume gefallen. Aufgrund der Gefahr im Schmelztal wurde dieses für den Verkehr gesperrt. Parallel zu diesem Alarm wurde die Führungsstelle der Feuerwehr Bad Honnef in der Wache Selhofer Straße eingerichtet. Im Laufe der Bereitschaft kam es nur zu einer weiteren Alarmierung im Talbereich. Die Führungsstelle und die Bereitschaft wurde um 00:45 Uhr wieder aufgehoben. Am frühen Montagmorgen erreichten dann weitere Alarmierungen die Feuerwehr Bad Honnef. Bis zum frühen Nachmittag wurden fünf weitere Einsatzstellen abgearbeitet. Während der Arbeiten mussten einige Straßen kurzzeitig gesperrt werden. In allen Fällen ging es um umgefallene Bäume. Verletzt wurde niemand. Die Aufhebung der Sperrung des Schmelztals stand um 15 Uhr noch aus.

