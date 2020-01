FW Bad Honnef: Brand auf Kamin, Anwohner löschen mit Feuerlöscher

Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

Bad Honnef, Brunnenstraße, 19.01.2020, 13:32 Uhr (ots)

Am späten Mittag des Sonntages ging ein Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef ein. Gemeldet wurde ein Brand auf einem Kamin in einem Wohnraum. Anwohner schafften es, mit einem Feuerlöscher schlimmeres zu verhindern. Als die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Die Kameraden kontrollierten die Einsatzstelle und nahmen Nachlöscharbeiten vor. Aufgrund einer Verrauchung der Wohnung wurden vom Angriffstrupp die Fenster geöffnet und ein Überdrucklüfter in Stellung gebracht. Damit konnte der Rauch aus der Wohnung gedrückt werden. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt befanden sich 34 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef und ein RTW im Einsatz. Einsatzleitung durch StBI Frank Brodeßer.

