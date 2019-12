Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Küchenbrand, Übergreifen auf weitere Räume verhindert

Bad Honnef, Am Himberger See, 25.12.2019, 19:06 Uhr (ots)

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ging ein Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef ein. Es wurde ein Küchenbrand im Ortsteil Aegidienberg gemeldet. Dichter Rauch drang aus dem Bungalow, die ersteintreffenden Einheiten bestätigten den Brand. Zum Glück hatte der einzige Bewohner das Gebäude zu dem Zeitpunkt bereits verlassen. Sofort rüstete sich ein erster Angriffstrupp mit Atemschutz aus und ging mit einem ersten C-Rohr gegen die Flammen vor. Es bestand die Gefahr, dass der ausgedehnte Küchenbrand auf weitere Räume und das Dach übergriff. Die sofortigen Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, die Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Ein zweiter Angriffstrupp unter Atemschutz begab sich in das Gebäude. Mit vereinten Kräften konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Deckenelemente geöffnet und auch an der Dachhaut nach Glutnestern gesucht. Nach etwa 2 Stunden war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Insgesamt befanden sich 44 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef, ein RTW und zwei Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Einsatzleitung durch HBM Udo Krewinkel.

