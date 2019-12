Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Kellerbrand in Rhöndorf

Bad Honnef, Drachenfelsstraße, 05.12.2019, 17:16 Uhr (ots)

Mit dem Einsatzstichwort B3-GEBÄUDE wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Kellerbrand in den Ortsteil Rhöndorf gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Gebäude. Schnell stand fest, dass sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, die Kameraden konnten sich also auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Aufgrund der sehr starken Verrauchung der Kellerräume war ein Vorankommen der Kräfte nur mühsam möglich. Unter schwerem Atemschutz gingen insgesamt vier Angriffstrupps gegen die Flammen vor. Nach etwa einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Danach musste noch aufwendig nach Glutnestern gesucht werden. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa 2,5 Stunden. Die zum Keller gehörige Wohneinheit war nach dem Einsatz unbewohnbar. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren die Löschgruppe Rhöndorf und der Löschzug Bad Honnef. Einsatzleitung durch StBI Frank Brodesser.

