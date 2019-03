FW Bad Honnef: Sturmtief "Eberhard" trifft Bad Honnef

Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

Stadtgebiet, Sonntag 10.03.2019 Gegen Mittag wurden die angekündigten Sturmböen stärker und hinterließen ihre ersten Spuren. Auftakt einer Serie von Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef war ein Einsatz um 12:46 Uhr in Aegidienberg, dort war ein Baum auf ein Haus gefallen. Praktisch gleichzeitig versperrte ein gefallener Baum das erste Mal das Schmelztal. Beide wurden beseitigt. Nach einer Häufung von Alarmierungen wurde seitens der Leitstelle Rhein-Sieg um 14:15 Uhr die Führungsstelle Bad Honnef alarmiert, somit also ab dem Augenblick die komplette Disposition in die Feuerwache Bad Honnef verlagert. Ab diesem Moment kamen die Alarme im Minutentakt. Alle Einheiten der Feuerwehr Bad Honnef wurden aktiviert und arbeiteten nach und nach die Einsatzstellen nach Priorität ab. In Summe 65 Kameradinnen und Kameraden waren im Einsatz aktiv. Gegen 14:30 Uhr musste aufgrund einer Vielzahl gefallener Bäume das Schmelztal gesperrt werden. Eine sofortige Beseitigung war zu gefährlich. Insgesamt arbeitete die Feuerwehr Bad Honnef 38 Einsätze bis 19:30 Uhr ab, dann wurde die Einsatzbereitschaft aufgehoben. Das Schmelztal blieb bis zum Folgetag 13 Uhr gesperrt. Verpflegt wurden die Kräfte der Feuerwehr durch das DRK Bad Honnef. Einsatzleitung durch StBI Frank Brodesser.

