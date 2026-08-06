Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Flächenbrand und Paralleleinsatz aufgrund von verdächtigem Rauch

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 6. August 2026 um 18:50 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Vegetationsbrand" zur Wilhelmstraße im Ortsteil Hünxe alarmiert.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer beobachteten, dass eine Oberleitung Funken schlug und diese einen Brand auslösten. Dieser breitete sich aufgrund der Trockenheit sowie des Windes rasch aus. Nachdem der Notruf abgesetzt war, wurde der benachbarte Landwirt informiert. Dieser reagierte besonnen und begann mit einem Radlader, den Brand mit Erde zu ersticken.

An der Einsatzstelle brannte eine Weide sowie ein angrenzendes Feld auf einer Fläche von ca. 3000 Quadratmetern. Mit insgesamt sechs Strahlrohren wurde eine Riegelstellung zum noch nicht betroffenen Bestand aufgebaut und die Brandbekämpfung des Feuersaums durchgeführt. Die angrenzenden Flächen wurden ausreichend bewässert und abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Landwirt bearbeitete die Fläche mit einem Grubber, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Für die Dauer des Einsatzes blieb die Wilhelmstraße voll gesperrt. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Leitung der Feuerwehr um 19:18 Uhr über einen möglichen Paralleleinsatz informiert und mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zum Opschlagweg alarmiert.

Die Einsatzstelle wurde von den Einsatzkräften mit zwei Feuerwehrfahrzeugen erkundet, jedoch konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Die Vegetation ist derzeit sehr trocken, wodurch sich Brände schnell ausbreiten und entzünden können. Wir bitten daher um besondere Vorsicht und einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuer und möglichen Zündquellen.

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