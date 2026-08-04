Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Zimmerbrand und Verkehrsunfall auf der BAB 3

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 4. August 2026 um 09:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle waren zwei Pkw miteinander kollidiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gemeinsam mit der Autobahnpolizei ab. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken übernahm die medizinische Erstversorgung der beiden leicht verletzten Personen. Die Patienten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Abschließend wurden die Fahrbahnen von Fahrzeugteilen befreit.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die A 3 in Fahrtrichtung Niederlande vollständig gesperrt. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Um 12:08 Uhr wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack dann mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zur Hünxer Straße im Ortsteil Drevenack alarmiert.

Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur betroffenen Wohneinheit und erkundete den Bereich. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine eingeschaltete Herdplatte die Ursache für die Rauchentwicklung war. Glücklicherweise bestand keine Gefahr, die Wohneinheit wurde gelüftet.

Die Hünxer Straße blieb für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

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