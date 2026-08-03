Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Fortbildung unter realistischen Bedingungen - Feuerwehr Hünxe trainiert in Weeze

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hünxe (ots)

17 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe haben am Samstag an einer praxisorientierten Fortbildung auf der Training-Base in Weeze teilgenommen. Bei dem Trainingstag, der von der Westenergie AG angeboten wird, wurde der sichere Umgang mit elektrischen Gefahren im Brandeinsatz trainiert. Nach einer theoretischen Einführung zu den Risiken elektrischer Spannung an Einsatzstellen stand vor allem die praktische Ausbildung im Mittelpunkt. In verschiedenen Übungsszenarien mussten die Teilnehmenden ihr Können unter Beweis stellen und wurden dabei von den Trainern unterwiesen und angeleitet. Für eine unerwartete Wendung sorgte ein Zwischenfall im Laufe des Vormittags. An einem Übungsgebäude, an dem die Einsatzkräfte aus Hünxe übten, entwickelte sich während einer Übungsnachbesprechung ein echter Dachstuhlbrand. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitzeperiode hatte sich der oberhalb eines Rauchrohres mit Stahl ausgekleidete Deckenbereich durch Konvektionswärme so stark aufgeheizt, dass eine Fußpfette zu schwelen begann. Der daraus entstandene Brand griff anschließend auf die Dachkonstruktion über. Da das Löschfahrzeug aus Hünxe in unmittelbarer Nähe einsatzbereit und mit ständiger Wasserversorgung, gesetztem Verteiler und von der Übung bereit liegenden Schlauchleitungen stand, begannen die Einsatzkräfte aus Hünxe unmittelbar mit der Brandbekämpfung. Das Feuer wurde mit drei Strahlrohren und unter Atemschutz bekämpft. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, übernahmen die Trainer der Training-Base Weeze die weiteren Nachlöscharbeiten. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Feuerwehr Hünxe bedankt sich bei allen Beteiligten für den gelungenen Übungstag. Uns hat der Tag gezeigt, dass eine funktionierende taktische Zusammenarbeit und effektive Brandbekämpfung aufgrund gleicher Ausbildung und Wissensstände zu jeder Zeit möglich ist.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell