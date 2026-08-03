Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Hünxe

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen wurden am 3. August um 12:15 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tier in Not" zum Welmer Weg im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Ein Anrufer meldete der Kreisleitstelle Wesel ein Reh im Wesel-Datteln-Kanal, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Hünxe alarmiert wurde. Bereits während der Anfahrt suchten die Einsatzkräfte den Kanalbereich nach dem Tier ab. Beim Eintreffen an der gemeldeten Einsatzstelle konnte jedoch kein Reh im Wasser gesichtet werden. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Kurz darauf wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack um 13:10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zum Heideweg im Ortsteil Drevenack alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe verschafften dem Rettungsdienst und der Polizei Zugang zu der betroffenen Wohneinheit. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

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