Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Vegetationsbrand

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen wurden am 30. Juli 2026 um 09:46 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zur Neue Hünxer Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Ein Anrufer hatte der Kreisleitstelle Wesel eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Einsatzkräfte kontrollierten den gemeldeten Bereich mit mehreren Fahrzeugen weiträumig, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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