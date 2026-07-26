Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ast in Telefonleitung

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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 26. Juli um 20:32 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Buschweg im Ortsteil Drevenack alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Ast von einem Baum abgebrochen und in einer darunter verlaufenden Telefonleitung hängen geblieben. Die Einsatzkräfte haben den Ast entfernt und am Straßenrand abgelegt, die Telefonleitung blieb unbeschädigt. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

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