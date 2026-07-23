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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Kraftstoffaustritt auf der BAB 3

FW Hünxe: Kraftstoffaustritt auf der BAB 3
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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 23. Juli 2026 um 15:26 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Betriebsmittel laufen" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw die Leitplanke touchiert hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Kraftstofftank des Fahrzeugs beschädigt, wodurch Dieselkraftstoff austrat.

Die Einsatzkräfte fingen den austretenden Kraftstoff mithilfe von Auffangmulden auf und dichteten die beschädigte Stelle am Kraftstofftank provisorisch ab. Bereits ausgelaufener Kraftstoff wurde mit Ölbindemittel aufgenommen, und anschließend einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Anschließend wurde der Lkw von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Während der Einsatzdauer sicherte die Autobahnpolizei die Einsatzstelle ab. Dabei kam es zeitweise zu einem Rückstau auf der Autobahn. Der Einsatz war nach ca. 2,5 Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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