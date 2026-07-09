Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Firewatch alarmiert die Feuerwehr

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 9. Juli 2026 um 14:50 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Hardtbergweg alarmiert.

Die Mitarbeitenden der Waldbrandüberwachungszentrale "Fire Watch" hatten eine nicht eindeutig zuzuordnende Rauchentwicklung entdeckt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten den Bereich, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Vermutlich hatten die Kameras zur Früherkennung von Waldbränden eine Staubwolke detektiert, die durch landwirtschaftliche Arbeiten auf einem Feld entstanden war. Weitere Einsatzmaßnahmen waren nicht notwendig. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

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