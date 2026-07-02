FW Hünxe: Baum auf Fahrbahn
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 2. Juli 2026 um 12:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Bergschlagweg alarmiert.
An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Bügelsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.
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