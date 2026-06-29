Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Unterstützung für den Rettungsdienst

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Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 29. Juni 2026 um 6:49 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" zur Straße Im Großen Feld alarmiert.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken alarmiert. Dieser stellte bei der Erstversorgung fest, dass für den schonenden Transport zum Rettungswagen weiteres Personal benötigt wird. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hünxe leisteten Tragehilfe. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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