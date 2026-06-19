Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw-Brand

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen wurden am 19. Juni 2026 um 15:45 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zur Straße In der Beckuhl im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Kleinbus im vorderen Bereich. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

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