Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden und medizinischer Notfall auf der BAB 3

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 19. Juni 2026 um 06:58 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Emstege alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit einer Bügelsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Um 12:49 Uhr wurde die Einheit Hünxe erneut alarmiert, diesmal mit dem Einsatzstichwort "Unterstützung Rettungsdienst" zum Rastplatz Hünxe West an der BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen.

Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst. Nachdem der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung abgeschlossen hatte, konnten die Maßnahmen der Feuerwehr zurückgenommen werden. Der Einsatz war nach ca. 10 Minuten beendet.

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