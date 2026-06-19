Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden nach Unwetter

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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 19. Juni 2026 um 02:14 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Dinslakener Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte beide Richtungsfahrbahnen der Straße sowie den angrenzenden Fahrradweg. Dieser wurde mit zwei Motorsägen zerkleinert und beiseite geräumt. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Während des laufenden Einsatzes informierte die Kreisleitstelle Wesel den Einsatzleiter per Funk darüber, dass ein weiterer Sturmschaden auf der Marienthaler Straße, Ecke Postweg, gemeldet wurde. Der Bereich wurde daraufhin erkundet, es konnte jedoch kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Feuerwehr musste nicht weiter tätig werden.

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