FW Hünxe: Baum blockiert Fahrbahn
Hünxe (ots)
Die Einheit Drevenack wurde am 17. Juni 2026 um 20:32 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Marienthaler Straße alarmiert.
An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.
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