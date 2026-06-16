FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 16. Juni 2026 um 07:54 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.
An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Die betroffene Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die Fahrzeugbatterien wurden abgeklemmt. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.
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