Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verdächtiger Rauch

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute, am 30. August 2022 um 12:36 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" alarmiert. In Richtung "Aapweg" war eine Rauchentwicklung bei der Kreisleitstelle gemeldet worden, die aber keine genaue Beschreibung für einen Schadensfall enthielt. Daraufhin rückte die Einheit Hünxe aus und kontrollierte den vermeintlich betroffenen Bereich, jedoch ohne Feststellung. Auch die Einsatzkräfte konnten vom "Aapweg" aus eine Rauchentwicklung in Richtung Drevenack/Damm erkennen und setzten ihre Erkundungsfahrt, zusammen mit dem Leiter der Feuerwehr, fort. Am Nord-Östlichen Ende des Einsatzgebietes der Feuerwehr Hünxe angekommen, konnte weiterhin kein Schadensereignis festgestellt werden, sodass die alarmierten Kräfte, nach Rücksprache mit der Kreisleitstelle, wieder einrückten und der Einsatz um 13:20 Uhr endete.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell