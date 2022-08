Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zimmerbrand in Hünxe

Hünxe (ots)

Heute, am 28. August 2022 um 11:14 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen in den "Oprielshof" zu einem Zimmerbrand gerufen. Bei der Erkundung zeigte sich ein Fettbrand in der Küche. Alle Personen hatten das Gebäude verlassen und ein Selbstlöschversuch mit einer Schüppe auf dem brennenden Topf war durch ein offenes Fenster durch einen Laien vorgenommen worden. Diese Maßnahme wurde durch den zu erst eintreffenden Einsatzleiter fortgeführt, bis ein Trupp unter Atemschutz in das verrauchte Gebäude vorging und den Topf ins Freie trug. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. 2 betroffene Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Der Einsatz endete um 11:57 Uhr.

