FW Hünxe: Einsatz auf Autobahn Rastplatz

Hünxe (ots) - Heute, am 15. August 2022 um 08:59 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen zu einem Vegetationsbrand alarmiert. Das Feuer, welches an der Kreuzung Bruchweg/Saatweg gemeldet war, wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch eine Privatperson gelöscht. Ohne Maßnahmen zu ergreifen rückte die Einheit Bruckhausen wieder ein. Der Einsatz endete um 09:23 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Hünxe Jan Makosch Telefon: 0151-156 60 516 E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de ...

